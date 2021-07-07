شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل روسيا بسوريا: نطالب بوقف عمل آلية إيصال المساعدات عبر الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل الخاص للرئيس الروسى فى الشأن السورى ألكسندر لافرينتيف، إن بلاده تطالب بوقف عمل آلية إيصال المساعدات عبر الحدود السورية وعدم تمديد التفويض لهذه الآلية.

وأضاف لافرينتيف - في تصريحات اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع "صيغة أستانا" للتسوية السورية في العاصمة الكازاخية - : "المساعدات يجب أن تصل عبر دمشق"، مشيرًا إلى أن المساعدات التي تصل إلى إدلب مسيسة لأن المسلحين يمنعون وصولها إلى المدنيين.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن محادثات أستانا، التي انطلقت اليوم، ستبحث تمديد التفويض الأممي لإيصال المساعدات الأممية عبر الحدود، والذي ينتهي في 10 يوليو الجاري، منوهة بأن مشروع القرار الجديد، الذي تقدمت به إيرلندا والنرويج، يدعو لتوسيع التفويض وإعادة فتح معبر اليعربية مع العراق، بينما تطالب واشنطن بفتح معبر ثالث في باب السلامة إلى جانب باب الهوى الذي يعمل حاليًا.