شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن موعد إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه تبقى 4 أيام على إيداع دفعة شهر يوليو 2021، أي في اليوم العاشر من الشهر الجاري.

وكان البرنامج قد أعلن الأسبوع الماضي، صدور نتائج الأهلية للمستفيدين من الدعم، للدورة الـ44، داعياً إلى التحقق من أهليتهم لتلقي الدعم، عبر الدخول إلىالبوابة الإلكترونية