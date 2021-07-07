شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنشر مواعيد تسجيل طلاب وطالبات الثانوية في الجامعات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، انفوجراف يتضمن مواعيد التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية العامة في الجامعات الحكومية لعام 1442هـ. وأوضحت التعليم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التقديم سيكون بشكل إلكتروني في 27 جامعة حكومية. وجاءت مواعيد التسجيل كما في الصورة أدناه:

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