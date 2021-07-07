شركة لينوفو تقدم شاشتها الذكية ThinkVision T24m-20 الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

قدمت شركة لينوفو شاشتها الذكية ThinkVision T24m-20 الجديدة، التي تمتاز بشاشة IPS قياس 23.8 بوصة بمعدل تحديث 60 هرتز.



وأوضحت لينوفو الصينية أن درجة السطوع تبلغ 250 قنديلة/ متر2، بينما تبلغ نسبة تباين 1000: 1، مع تغطية ألوان NTSC بنسبة 72%.

ويسمح الحامل بتعديل الشاشة بشكل فردي للغاية؛ حيث يمكن تعديل ارتفاعه حتى 15 سم، وإمالته 90 درجة في كلا الاتجاهين، ويمكن تغيير زاوية الرؤية على الشاشة من أعلى إلى أسفل بمقدار 40 درجة ومن اليسار إلى اليمين بمقدار 90 درجة. وتتيح إدارة الكابلات وحامل الهاتف الذكي في القاعدة مكانا مرتبا للعمل.

ويمكن استخدام الشاشة كقاعدة إرساء عبر موصل USB من النوع Type-C، كما تحتوي على 4 منافذ USB 3.2 من النوع Type-A ومنفذ Gigabit LAN. ويمكن أيضا توصيل شاشة ثانية عبر منفذ Displayport.

وباستخدام برنامج لينوفو ThinkColour يمكن ضبط جميع الإعدادات الممكنة على الجهاز وقفلها بسهولة.