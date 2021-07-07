محامي هيئة قناة السويس: الاتفاق مع مالكي "إيفر غيفن" حافظ على كامل حقوقنا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "رويترز" عن محامي هيئة قناة السويس كلمة ألقاها خلال احتفالية توقيع الاتفاق بين الهيئة والشركة المالكة للسفينة إيفرغيفن والذي بموجبه تم الإفراج عن السفينة والسماح لها بمغادرة الممر المائي للقناة.

في السياق ذاته، شدد المحامي على أن هيئة قناة السويس ملتزمة بالحفاظ على سرية شروط الاتفاق الموقع اليوم الأربعاء.

وأبحرت مجددا سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، اليوم الأربعاء، في طريقها لمغادرة قناة السويس بعد تسوية أزمة التعويضات التي نشبت بين هيئة قناة السويس وملاك السفينة، وذلك بعد التحفظ عليها منذ جنوحها في الممر المائي، في آذار/مارس الماضي.

وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" بأن "السفينة "إيفر غيفن" المحتجزة منذ نيسان/أبريل الماضي، في قناة السويس بدأت التحرك من البحيرات المرة في طريقها إلى روتردام في هولندا".

وأعلنت هيئة قناة السويس المصرية، الأحد الماضي، عن التوصل إلى تسوية مع الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات "إيفرغيفن".

وأصدرت محكمة الإسماعيلية، أمس الثلاثاء، أمرا برفع الحجز التحفظي الذي فرض على السفينة، في أبريل الماضي، بعد الخلاف بين هيئة القناة والشركة المالكة للسفينة، حول مبلغ التعويض؛ حيث طلبت هيئة قناة السويس مبلغ 916 مليون دولار، فيما رفضت الشركة هذا المبلغ، معتبرة أنه "مبالغ فيه".

وتم توقيع عقد التسوية، في احتفالية حضرها سفراء عدد من الدول والشركاء الدوليين؛ وخلال هذه الاحتفالية، تم منح القناة الإذن للسفينة بالإبحار مجددا لأي وجهة تريدها.

ولم تعلن الهيئة عن قيمة التسوية التي تم الموافقة عليها، إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أنها تبلغ 540 مليون دولار، وإهداء قاطرة بقيمة 70 مليون دولار إلى هيئة قناة السويس.