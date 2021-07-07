شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: ارتفاع الحرارة 4 درجات على 7 مناطق بدءاً من الغد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - توصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن ترتفع درجات الحرارة بدءاً من غد الخميس على 7 مناطق مختلفة بالمنطقة.

وأوضح “الحصيني” عبر تويتر أن الحرارة سترتفع من 3 إلى 4 درجات مئوية، بدءاً من الغد، على مناطق: الشرقية، والرياض، والقصيم، والمدينة المنورة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية.

وأضاف أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة وتساقط لحبات البَرَد، اليوم (الأربعاء)، على أجزاء من مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان، وتمتد إلى الربع الخالي، وجنوب الإمارات، وسلطنة عمان، واليمن.