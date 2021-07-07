طرق طبيعية تمنحك بشرة مشرقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

يتوق الجميع لبشرة متألقة خالية من العيوب، وهناك بالطبع الكثير من الطرق التي يجربها البشر للحصول على هذه النتيجة.



وعادة يلجأ البعض لعلاجات للجلد أو روتين رعاية بالبشرة أو علاجات منزلية إلى آخره للحصول على بشرة مشرقة.

غير أن الصحة الداخلية مهمة بقدر العوامل الخارجية للحصول على هذه البشرة المثالية الصافية.

ويؤثر الطعام على الصحة العامة بما في ذلك الجلد، بحسب موقع "فيمينا".

ويحتاج المرء إلى البدء في ضم أطعمة معينة في النظام الغذائي اليومي للحصول على البشرة المتألقة.

الخيار

بعيدا عن استخدامه سطحيا على البشرة، فإن تناول الخيار بانتظام له نفس الأثر على الجلد.

الخيار غني بمضادات الأكسدة وفيتامينات "سي" و"ك" وكلها مهمة لصحة ونضارة البشرة.

ويساعد أيضا في تقليل مظهر الخطوط الرفيعة والهالات السوداء.

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر السبيل الأمثل لتنقية الجسم من السموم، لأنه غني بمضادات الأكسدة الطبيعية.

ويحتوي الشاي الأخضر على المغذيات النباتية التي تسمى إيبيجالوكاتشين جاليت (ايه جي سي جي) التي تحمي الجلد من الجذور الحرة الضارة وبالتالي يقي من البقع الداكنة المرئية أو التقدم في العمر المبكر.

ويساعد أيضا في خفض مستويات ديهدروتستوسترون وهي السبب الرئيسي للحبوب الهرمونية .

الجزر

قديما قالوا إن الجزر أكله يقوي النظر ولكنه أيضا مصدر رائع للمغذيات المطلوبة للحصول على بشرة صحية ونضرة.

ويحتوي الجزر على مضاد أكسدة يسمى بيتا كاروتين الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة ويقي من الإفراط من في إنتاج الخلايا في الطبقة العليا من الجلد، وهذا يساعد في خفض الخلايا الميتة الهشة التي يمكن أن تمتزج بالجلد لتسد المسام.

كما أن الجزر غني بفيتامين "أ" الذي يجدد الكولاجين المدمر ويقلل أيضا إنتاج الخلايا السرطانية الجلدية.