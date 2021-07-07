شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. قرد يهاجم منزل مواطن في عزيزية الخبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: هاجم قرد منزل مواطن ومركز تموينات في حي الصواري في مدينة الخبر. وأظهر مقطع فيديو متداول القرد يتسلق بوابة المنزل ويدخل ساحته متجولا بين أرجائه، حيث تفاجأ صاحب المنزل بوجود قرد يقوم بتكسير الإنارات في ساحات المنزل. وهاجم القرد أيضا مركزا للتموينات في نفس الحي الذي يسكنه، في حين نجح عمال المركز في إبعاده.

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