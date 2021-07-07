شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» توجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن فضل عشر ذي الحجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجّه وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الخطباء كافة بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 29 /11 / 1442هـ للحديث عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة والعمل الصالح فيها.

وتضمن توجيه الوزير حث الخطباء على تشجيع الناس على اغتنام هذه الأيام بالعمل الصالح؛ لما ورد في فضلها وفضل العمل فيها من أدلة في الكتاب والسنة.