شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ محمد بن راشد يشيد بجهود عبدالله بن زايد لإنجاح إكسبو2020 دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجهود الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي لمساهتمه في حشد الدعم الدولي غير المسبوق لإنجاح إكسبو 2020 دبي.



وقال عبر حسابه في تويتر، "عبدالله بن زايد .. مساهمته في إكسبو لم تتوقف .. منذ البداية وحشده لدعم دولي غير مسبوق لانجاح فوزنا بالاستضافة .. وحتى قبل الاطلاق عبر متابعته اللمسات النهائية لاستقبال وفود رسمية وسياسية عالية المستوى من 192 دولة حول العالم … شكراً أخي عبدالله".