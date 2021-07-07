شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باناسونيك تطلق "لاب توب" للمهام الشاقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة باناسونيك عن إطلاق الحاسوب اللوحي Toughbook G2 الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.



وأوضحت الشركة اليابانية أن جهازها الجديد يتحمل الظروف البيئية القاسية ويمتاز بحماية ضد الغبار والأتربة والماء وفقا لفئة الحمايةIP65، بالإضافة إلى أنه يستوفي متطلبات المواصفة MIL-STD 810H.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للحاسوب اللوحي الجديد على شاشة قياس 10.1 بوصة وبدقة وضوح 1920 x 1200 بيكسل، وبدرجة سطوع تصل إلى 1000 قنديلة/م2 لكي يتم استعماله بسهولة تحت أشعة الشمس المباشرة، ويمكن للمستخدم استعمال الشاشة مع ارتداء قفازات مبللة، فضلا عن إمكانية استعمالها بواسطة قلم خاص لإدخال البيانات.

لاب توب باناسونيك Toughbook G2 الجديد

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي الجديد من باناسونيك معالج إنتل Core i5-10310U بسرعة تصل إلى 4.4 جيجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقتة سعة 6 ميجابايت، وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي DDR4 بالإصدار القياسي 16 جيجابايت، كما يتوافر الحاسوب اللوحي Toughbook G2 بذاكرة وصول عشوائي سعة 32 بشكل اختياري.

وأعلنت الشركة اليابانية أن سعة الذاكرة NVMe-SSD تبلغ 512 جيجابايت ويمكن ترقيتها بشكل اختياري إلى واحد تيرابايت، ويدعم الحاسوب اللوحي الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة تقنية الواي فاي 6 ومودم 4G وتقنية النظام العالمي لتحديد المواقع GPS وتقنية اتصالات المدى القريب NFC، كما يمكن تجهيزه بقارئ بطاقات الذاكرة ومنفذ LAN ثان أو كاميرا بالأشعة تحت الحمراء من FLIR.

ويأتي الحاسوب اللوحي الجديد بأبعاد 279 x 188 x 5ر23 ملم ولا يتعدى وزنه 1.19 كجم ويزخر بمنفذ USB 3.1 مع وظيفة توصيل الطاقة Power Delivery، ومن خلال الاعتماد على لوحة المفاتيح المزودة بإضاءة خلفية والمتوافرة بشكل منفصل يتحول الجهاز Toughbook G2 الجديد إلى لاب توب للاستخدامات الشاقة، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 12 ساعة تبعا لموديل البطارية.

أرباح باناسونيك

كانت باناسونيك عادت إلى تحقيق الأرباح في السنة المالية الماضية للمرة الأولى خلال 3 سنوات، نتيجة لتراجع الين وتعافي الاقتصاد العالمي وإجراءات خفض النفقات، حسبما ذكرت الشركة أمس.

وسجلت عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية اليابانية صافي أرباح بلغ 120,4 مليار ين، ما يعادل 1,18 مليار دولار للعام الحالي حتى مارس الماضي، بعد خسارة صافية بلغت 754,3 مليار ين قبل عام.

كما سجلت الشركة أرباح تشغيل بلغت 305,1 مليار ين للعام، بارتفاع بواقع 89,6% على العام السابق.

وحققت المبيعات نمواً بواقع 5,9%، لتصل إلى 7,74 تريليون ين.

وفي الربع من يناير إلى مارس، سجلت باناسونيك خسارة صافية بلغت 122,6 مليار ين، مقارنة بخسارة صافية بلغت 130,4 مليار ين في الفترة نفسها من العام الماضي.