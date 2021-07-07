كل ما تريد معرفته عن العاصفة "إلسا" التي اتجهت نحو ساحل خليج فلوريدا في أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن العاصفة إلسا ضعفت قوتها وتحولت إلى عاصفة استوائية في وقت مبكر، الأربعاء.



ومن المتوقع أن تصل إلى الساحل الشمالي لخليج فلوريدا في وقت لاحق من النهار.

كانت العاصفة اشتدت وتحولت إلى إعصار، هو الأول في هذا الموسم، مساء الثلاثاء، جنوب غربي خليج تامبا.

وذكر المركز الوطني للأعاصير في نشرة أصدرها في الساعة 0600 بتوقيت جرينتش أن العاصفة كانت تتحرك على بعد 95 كيلومترا غربي تامبا في فلوريدا بسرعة رياح بلغت في حدها الأقصى 115 كيلومترا في الساعة.

كانت قوة العاصفة اشتدت لفترة وجيزة وتحولت إلى إعصار في الأسبوع الماضي وأودت بحياة ما لا يقل عن 3 أشخاص، واقتلعت أسقف المنازل وأسقطت الأشجار وأدت إلى سيول بجزر البحر الكاريبي شرقي كوبا.

وقال مركز الأعاصير: "من المتوقع أن تصل إلسا إلى البر على طول ساحل شمال خليج فلوريدا في وقت متأخر من نهار، الأربعاء، ثم ستتحرك في أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة غدا الخميس".

وأضاف المركز أن هناك بضعة زوابع محتملة خلال الليل في غرب ووسط شبه جزيرة فلوريدا.