مجلة بريطانية:دولة الإمارات ثاني أكثر دول العالم أماناً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

نالت الإمارات المركز الثاني على مؤشر «أكثر بلدان العالم أماناً في 2021»، والذي نشرته أمس مجلة «جلوبال فاينينس» البريطانية، وفقا للبيان.



واستندت المجلة في تصنيفها لدول العالم من حيث الأمان إلى عدة مقومات موضوعية، ومن أهمها الكوارث الطبيعية، الجرائم، الإرهاب، والحروب، بالإضافة إلى مقوم جديد أضافته المجلة أخيراً من واقع الأحداث الجارية التي يشهدها العالم، وهو المتغير الخاص بالأمان من الإصابة بعدوى جائحة «كوفيد-19».

وتعتمد فكرة المؤشر على منح كل دولة عدداً من النقاط تعادل مستوى الخطورة وانعدام الأمن بها، ما يعني أن كلما ارتفع رصيد الدولة من النقاطـ، كانت أقل أمانا، والعكس صحيح.

وحققت الإمارات ثاني أدنى أرصدة الخطورة عالمياً، حيث بلغ مؤشر الخطورة لديها 4.2043 درجة. ولم يقل عن الإمارات في مؤشر الخطورة سوى أيسلندا، والتي بلغ رصيدها 3.9724 درجة، لتكون بذلك هي الدولة الأكثر أماناً في العالم.

جدير بالذكر أن الإمارات دائماً ما تحتل ترتيبا متقدما على مختلف مؤشرات الأمان العالمية، وكان آخرها في سبتمبر الماضي، عندما صُنفَت في المركز الثالث على قائمة أكثر دول العالم أماناً في 2020، والتي أصدرتها آنذاك مؤسسة «غالوب» الأمريكية البحثية.