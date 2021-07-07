تمديد إجراءات العزل العام في سيدني أسبوعا آخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أمرت جلاديس بريجيكليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، الأربعاء، بتمديد إجراءات العزل العام في سيدني أسبوعا آخر.



يأتي ذلك للحد من انتشار مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، محذرة من احتمال ارتفاع أعداد الإصابة في أكبر مدن البلاد والتي تواجه صعوبة في احتواء انتشار السلالة المتحورة دلتا شديدة العدوى.

ودخلت سيدني، التي يقطنها خُمس سكان أستراليا البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة، في عزل عام يوم 26 يونيو 2021، إذ دفع انتشار سلالة دلتا المسؤولين لتشديد القيود في بلد اتسمت حملته للتطعيم بالبطء.

وكان من المقرر أن تنتهي أوامر البقاء في المنزل يوم الجمعة لكنها ستستمر حتى 16 يوليو الجاري.

وقالت جلاديس بريجيكليان رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز للصحفيين في سيدني "سلالة دلتا تغير قواعد اللعبة، إنها شديدة العدوى وأسرع انتشارا من أي نوع آخر عرفناه من الفيروس".

وتواجه سيدني أسوأ انتشار للمرض حتى الآن هذا العام.

وزاد إجمالي حالات الإصابة عن 350 منذ ظهور الحالة الأولى قبل ثلاثة أسابيع وكانت لسائق سيارة أجرة قام بتوصيل طاقم طائرة قادمة من الخارج.

وحذر مسؤولو الصحة سكان سيدني من احتمال زيادة الحالات في الأربع والعشرين ساعة المقبلة وحثوا سكان ثلاث ضواحي في غرب الولاية على البقاء في منازلهم.

وستبدأ الدراسة عن بعد في مدارس سيدني بعد عودة الطلاب من عطلة الشتاء الأسبوع المقبل.