الأمم المتحدة تعلق على تعرض مطار أربيل لقصف صاروخي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت بلاسخارت على حسابها الرسمي في تويتر، اليوم الأربعاء، إن "هذه الهجمات المستمرة، التي تكررت الليلة الماضية في أربيل، هي إهانة لسيادة القانون".

وأضافت: "مثل هذه الأعمال تدفع بالبلاد نحو المجهول، وقد يدفع الشعب العراقي ثمنًا باهظًا، يجب ألا تكون شرعية الدولة مهددة من قبل الجماعات المسلحة".

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وكان محيط مطار أربيل الدولي في العراق قد تعرض، مساء أمس الثلاثاء، لقصف صاروخي توقفت على أثره الخدمات الجوية في سماء المدينة.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان شمالي العراق في بيان مقتضب، إن مطار أربيل الدولي تعرض لقصف صاروخي، مضيفا أن الهجوم لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو أضرار مادية تذكر، فيما عدا اشتعال النيران في أراض تحتوي على حشائش في المطار، قامت فرق الدفاع المدني بإطفائها.

فيما صرح مصدر أمني عراقي لـ "سبوتنيك" بأن الهجوم على مطار أربيل الدولي تم باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، مضيفا أن صافرات الإنذار دوت في القنصلية الأمريكية القريبة عقب الهجوم على المطار.

وبحسب المصدر ذاته، تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان بعد تعرضه للقصف الصاروخي.

كما ذكرت وسائل إعلام عراقية أن "الخدمة الجوية في سماء أربيل قد توقفت نتيجة تعرض المطار لقصف صاروخي".