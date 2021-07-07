شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيزوس يجمع أضخم ثروة في التاريخ بعد قرار البنتاجون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

قفزت ثروة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس إلى 211 مليار دولار، لتحطم الرقم القياسي وتصبح الثروة الأضخم في تاريخ الأثرياء.



واستفاد مؤسس أمازون من ارتفاع سهم شركته بنسبة 4.7% أمس، إثر قرار من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بإلغاء عقد الحوسبة السحابية مع شركة مايكروسوفت المنافسة.

والعقد قيمته 10 مليارات دولار ووقعه "البنتاجون" مع مايكروسوفت عام 2019 للحصول على خدمات الحوسبة السحابية، بعد سنوات من الخلافات بين الحكومة وبعض أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية بشأن الصفقة.

ويشير إلغاء الصفقة إلى احتمال تقسيم العقد بين مايكروسوفت ومنافستها أمازون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة الدفاع الأمريكية قالت فيه إنه مع "البيئة التكنولوجية المتحولة أصبح واضحا أن عقد الحوسبة السحابية والذي تأخر كثيرا، لم يعد يلبي الاشتراطات المطلوبة لسد أوجه القصور في إمكانيات وزارة الدفاع".

وأشارت بلومبرج إلى أن المشروع الذي عرف باسم "البنية التحتية المؤسسية المشتركة" كان يستهدف توقيع عقد واحد لتوفير خدماته وأثار مشكلات عديدة منذ بدايته.

وبدلا من تقديم المشروع كعقد واحد، أعلنت البنتاجون اعتزامها تحويله إلى مشروع "متعدد الباعة" وتطلب عروضا مع عدد محدود من الشركات، وبالتحديد مايكروسوفت وأمازون ويب سيرفسيز لخدمات الحوسبة السحابية، باعتبارهما الشركتين اللتين قدمتا أفضل العروض لتلبية احتياجات الوزارة.

وقالت الوكالة إنها تخطط لطلب عروض من كل من أمازون ومايكروسوفت بشأن العقد، مضيفة أنهما مقدمو الخدمات السحابية الوحيدون القادرون على تلبية احتياجاتها.

ولكنها أضافت أنها ستواصل إجراء أبحاث السوق لمعرفة ما إذا كان بإمكان الآخرين أيضًا تلبية مواصفاتها.

صفقة القرن

وكان الهدف من العقد المسمى اختصارا "Cloud JEDI" هو تحديث عمليات تكنولوجيا المعلومات في البنتاجون للخدمات المقدمة على مدى ما يصل إلى 10 سنوات.

وحصلت مايكروسوفت على العقد عام 2019 متفوقة على أمازون، لكن الأخيرة رفعت بعد شهر واحد دعوى قضائية في محكمة المطالبات الفدرالية الأمريكية احتجاجًا على قرار JEDI.

وجادلت الشركة بأن تحيز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد أمازون ومديرها التنفيذي جيف بيزوس، قد أثر على البنتاجون.

وفي العام الماضي، أصدر المفتش العام في البنتاجون تقريرًا قال فيه إن اختيار مايكروسوفت لا يبدو أنه متأثر بالبيت الأبيض.

ولكن أشار المفتش العام في التقرير المؤلف من 313 صفحة والذي نُشر في أبريل/ نيسان 2020، إلى أنه كان لديه تعاون محدود من مسؤولي البيت الأبيض طوال فترة المراجعة، ونتيجة لذلك لم يتمكن من إكمال تقييمه لمزاعم سوء السلوك الأخلاقي.

وقالت وزارة الدفاع إن مورّدها السحابي للعقد الجديد يجب أن يفي بعدة معايير، مثل العمل على مستويات التصنيف الثلاثة "أي غير مصنف أو سري أو سري للغاية"، وأن يكون متاحًا في جميع أنحاء العالم ولديه ضوابط أمن إلكتروني من الدرجة الأولى.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تكون قيمة العقد بالمليارات، على الرغم من أنها لا تزال لم تحدد الحد الأقصى للقيمة.

وتتوقع أن يستمر العقد لمدة تصل إلى خمس سنوات، بما في ذلك فترة أساس أداء مدتها ثلاث سنوات وفترتان خيار لمدة عام واحد.