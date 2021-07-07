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مواصفات جديدة لـ آيفون 13.. اعرفها

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواصفات جديدة لـ آيفون 13.. اعرفها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

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كشف مقطع فيديو لخبير بالتقنيات والناشط على موقع يوتيوب Weinbach، عن تفاصيل جديدة حول آيفون 13 المرتقب.

 

ونقل موقع "ناين تو فايف ماك" المتخصص بأخبار أجهزة أبل مقطع الفيديو، الذي كشف عن أن آيفون 13، سيحتوي على مجموعة أقوى من المغناطيس في الخلف بتقنية MagSafe.

 

ويوضح الفيديو أن هذه التقنية توفر إمكانية الشحن اللاسلكي لأجهزة ذكية أخرى مثل سماعات "إير بودز".

 

أبرز مواصفات آيفون 13 المتوقعة

الألوان

الجرافيت.

 

أسود رمادي مع درجات لؤلؤية.

 

الذهبي.

 

الفضي.

 

البرتقالي.

 

 

نظام التشغيل

نظام IOS14

 

ينبض داخل هاتف iPhone 13 الجديد معالج سداسي النواة Apple A14 Bionic بدقة تصنيع 5 نانو متر

 

يضم هاتف iPhone 13 الجديد معالج رسومي GPU رباعي النواة

 

8 جيجات رامات

 

ذاكرة داخلية في iPhone 13 الجديد تصل إلى 1 تيرابيت (أكبر ذاكرة داخلية لهاتف محمول في العالم)

 

يحتوي iPhone 13 الجديد على سماعات ستريو

 

مدخل سماعات 3.5 ملي متر

 

تقنية تحديد المواقع الجغرافية GPS

 

تقنية التواصل قريب المدى NFC

 

مقياس الضغط الجوي

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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