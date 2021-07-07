مجموعة هواوي تطلق «مكتب ذكي» في حاسوب محمول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أمس عن الحاسوب المحمول «هواوي مايت بوك دي 15» HUAWEI MateBook D 15 الجديد، الذي يوفر تجربة «مكتب ذكي» متكامل ليكون مركزاً للإنتاجية وتحقيق أقصى قدر من الإبداع والكفاءة.



ويمتاز الحاسوب الجديد - وهو أحدث الحواسيب المحمولة ضمن مجموعة أجهزة هواوي الفائقة - بالسرعة المحسّنة بشكل كبير مقارنةً بسابقه ويدعم خاصية العرض على عدة شاشات بين الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول التي تتوفر بثلاثة أوضاع هي:

«وضع المرآة» و«وضع التوسيع» و«وضع التعاون»، مما يجعل تجربة المستخدم أكثر ذكاءً من ذي قبل. وصُمم الحاسوب المحمول «هواوي مايت بوك دي 15» لتلبية احتياجات العملاء الشباب وليوفر الأداء المذهل في مختلف السيناريوهات، من المحاضرات الافتراضية إلى الإنتاجية أثناء التنقل وتجارب الوسائط المتعددة الرائعة.

وبفضل امتلاكه لمزايا إدارة البيانات الموزعة وإمكانيات جدولة المهام، يعمل الحاسوب المحمول «هواوي مايت بوك دي 15» بسلاسة مع الأجهزة اللوحية والشاشات الذكية لمضاعفة الإنتاجية والإبداع في سيناريوهات الاستخدام المختلفة.

وتتمثل ميزة تجربة «المكتب الذكي» الجديدة بسهولة التبديل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية لتمكين التجربة التعاونية بين الأجهزة المتعددة للعمل والاستخدام الشخصي، وترتقي بتجربة الحاسوب المحمول من كونه أداة إنتاجية إلى رفيق ذكي سيصبح لا غنى عنه لدى المستهلكين الشباب خلال الدراسة وأداء المهام اليومية.

ويتميز الحاسوب المحمول بشاشة Full HD IPS مقاس 15.6 بوصة مضادة للتوهج وتحتفظ بتصميم شاشات العرض الكاملة في السلسلة المميزة. وتشكل هذه الشاشة نسبة 87% من حجم الهيكل الكلي مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 لتوفر لكم التجارب السينمائية الغنية.

وحصلت الشاشة على شهادة الضوء الأزرق المنخفض من TÜV Rheinland وشهادة الصورة الخالية من الوميض لتوفر تجربة مشاهدة أكثر راحة. ويساعد مستوى الضوء الأزرق المنخفض على تقليل إجهاد العين المرتبط باستخدام الشاشة لفترات طويلة.

أداء ثابت

ولا يقتصر استخدام الحواسيب المحمولة بالنسبة للعملاء الشباب على إنجاز مهام العمل فحسب، بل يمثل أيضاً منصة ترفيهية. ويمكن اختيار الحاسوب المحمول الجديد بذاكرة DDR4 ثنائية القناة تصل سعتها إلى 8 جيجابايت للقراءة والكتابة بشكل أسرع، كما يمتلك قرصاً صلباً SSD عالي السرعة ومدعّم بتقنية NVMe PCIe لتحسين أداء النظام بشكل أكبر.

وبنقرة واحدة على مفتاحي Fn وP، سيتمكن المستخدمون من تفعيل وضع الأداء Performance Mode لتشغيل التطبيقات الأكثر تطلباً. ويعمل نظام التبريد المتطور الذي يتميز بمروحة HUAWEI Shark عالية الكثافة وأنبوبين حراريين على تعزيز التصميم الإلكتروني لضمان استمرارية أداء الحاسوب المحمول «هواوي مايت بوك دي 15» بقوة وثبات خلال أحمال العمل الكثيفة.

ويتوفر الحاسوب المحمول «هواوي مايت بوك دي 15» باللون Space Gray، وسيصبح متوفراً للطلب المسبق اعتباراً من 8 يوليو بسعر يبدأ من 2199 درهماً.

ويضم هدايا خاصة عند تسجيل الطلب المسبق بقيمة 649 درهماً. وسيكون الحاسوب المحمول متوفراً في السوق اعتباراً من 15 يوليو وسيضم هدايا خاصة تبلغ قيمتها 549 درهماً إماراتياً عند شرائه عبر الموقع الرسمي لهواوي ومتاجر تجربة هواوي والمتاجر الإلكترونية ومتاجر التجزئة المختارة في جميع أنحاء الإمارات.