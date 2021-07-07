"كتائب حزب الله" تتهم الاستخبارات السعودية بالوقوف وراء تخريب أبراج الكهرباء في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Iraqi Security Cell

وقالت "كتائب حزب الله"، في بيان لها، إنها تأكدت "بالأدلة القاطعة وقوف الاستخبارات السعودية وراء تخريب أبراج الكهرباء في العراق"، مشيرة إلى أن التحقيقات الحكومية "ستخضع لمؤثّرات كبيرة من أجل عدم كشف المتورط الحقيقي في تخريب الأبراج".

وأضافت أن "السعودية تهدف من عمليات تخريب أبراج الكهرباء إلى إثارة الفوضى وتدوير الدواعش في البلاد"، متّهمة الرياض "بالسعي للدخول على خط الأزمة كمنقذ لترميم صورتها الإجرامية أمام العراقيين".

وتتعرض خطوط نقل وأبراج الكهرباء منذ عدة أسابيع إلى هجمات منظمة من قبل مجموعات مجهولة خاصة في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المحافظات والمحافظات المجاورة لها.

وكانت وزراة الكهرباء العراقية أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استهداف خط لإنتاج الطاقة الكهربائية يغذي مشروع ماء الكرخ في العاصمة بغداد، بعبوات ناسفة. وقالت إن "خط قدس - نصر (١٣٢ ك.ڤ ) ١+٢ تعرض لحادث ارهابي تسبب بتفجير البرج رقم (٢١) من محطة نصر بعبوات ناسفة ليلا في الحادية عشرة وعشرون دقيقة في منطقة الطارمية قرية زملة حمدي شمالي بغداد".

وأشارت الوزارة إلى أن "الملاكات الهندسية والفنية توجهت على الفور لتأهيل وصيانة الخط بغية إعادته للعمل بأسرع وقت ممكن"، مضيفة أن "الجماعات المدفوعة بأيديولوجيات التخريب ذات الهجمات الخرقاء وتوظيف التكتيكات الإرهابية تستهدف حرمان العراقيين تعسفياً من حقوقهم الاساسية في خدمة عامة مقبولة ونمط الحياة الرغيدة التي يستحقونها".

وكلّف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قوات الجيش بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، بعد تعرضها لسلسلة هجمات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت الحكومة العراقية، في بيان لها، إن "الكاظمي ترأس اجتماعا طارئا لمحافظي المحافظات، تقرر فيه أن تتولى قيادة العمليات المشتركة، حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، وتخصيص قوة خاصة تقوم بهذه المهام، بالإضافة إلى قيام قيادات الشرطة والمحافظين، بحماية المنشآت الكهربائية والعاملين فيها، وتخصيص مفارز خاصة بذلك".