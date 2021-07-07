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منذ فبراير.. المكسيك تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منذ فبراير.. المكسيك تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت السلطات الصحية المكسيكية أمس الثلاثاء أكبر قفزة يومية في إصابات فيروس كورونا منذ أواخر فبراير، في مؤشر على تزايد انتشار الوباء مع تباطؤ عمليات التطعيم للوقاية من الفيروس.

 

وأعلنت وزارة الصحة عن رصد 7989 إصابة جديدة مؤكدة بمرض كوفيد-19، فضلا عن 269 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و549862 والوفيات إلى 233958.

 

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الجديدة المسجل أمس الثلاثاء هو أكبر حصيلة يومية منذ 26 فبراير.

 

وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير. وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم الرسمي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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