شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت كوريا الجنوبية أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ بداية العام الجاري.



وذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل أكثر من 1200 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو ثاني أعلى معدل منذ بدء تفشي الفيروس في كوريا الجنوبية.

وكان أعلى معدل إصابات سجلته البلاد هو 1240 إصابة في 25 ديسمبر الماضي.