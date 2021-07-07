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كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا هذا العام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

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سجلت كوريا الجنوبية أعلى معدل إصابات بفيروس منذ بداية العام الجاري.

 

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل أكثر من 1200 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو ثاني أعلى معدل منذ بدء تفشي الفيروس في كوريا الجنوبية.

 

وكان أعلى معدل إصابات سجلته البلاد هو 1240 إصابة في 25 ديسمبر الماضي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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