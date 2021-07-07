نينتندو تطلق سويتش الجديد مع شاشة مطورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت شركة نينتندو اليابانية أمس الثلاثاء إنها ستطلق نموذجا جديدا لوحدة التحكم في ألعاب الفيديو سويتش مع شاشة مطورة في الثامن من أكتوبر بسعر 349.99 دولارا.



يهدف التطوير الرئيسي لسويتش للشركة التي يقع مقرها في كيوتو، بشاشة OLED كبيرة مقاس 7 بوصات بدقة 720 بكسل، إلى المساعدة في دفع الطلب إلى موسم التسوق في نهاية العام.

باعت نينتندو 85 مليون وحدة من جهاز سويتش الهجين المنزلي / المحمول الذي تبلغ تكلفته 299.99 دولارًا وجهاز سويتش لايت المحمول فقط بسعر 199.99 دولارًا، مع تعزيز المبيعات من خلال زيادة الألعاب خلال جائحة كورونا.

أعرب مراقبو الصناعة عن دهشتهم من أن نينتندو لم تعلن عن ترقية جذرية أكثر للجهاز في عامه الخامس في السوق.

قال سيركان توتو، مؤسس شركة Kantan Games الاستشارية: ”إنها ترقية رائعة للاعبين باليد، لكن التوقعات العامة كانت أن يكون الجهاز الجديد أكثر قوة بشكل ملحوظ“.

كان التوقع بين اللاعبين مدفوعًا بتقارير وسائل الإعلام التي تفيد بأن نينتندو كانت على وشك إطلاق سويتش مع وحدة معالج مركزي مطور (CPU) وإخراج 4K عند توصيله بجهاز تلفزيون - وكلاهما غير موجود في الجهاز الجديد.

قال بيرس هاردينغ رولز، رئيس أبحاث الألعاب في Ampere Analysis: ”أتوقع أن يقوم جزء كبير من المالكين الرئيسيين الحاليين بالترقية إلى إصدار OLED حتى بدون القوة الرسومية الإضافية“.

يقدم الجهاز الجديد صورًا أكثر وضوحًا ولكنه لا يفعل الكثير لسد فجوة الأداء مع المنافسين سوني ومايكروسوفت، اللتين أطلقتا وحدات تحكم من الجيل التالي العام الماضي.

يصعب العثور على هذه الأجهزة، حيث يتصارع المصنعون مع نقص الرقائق الذي يؤثر على إنتاج الإلكترونيات والسيارات بشكل عام في العالم.

قالت نينتندو في مايو إنها تتوقع بيع 25.5 مليون وحدة في السنة المالية الحالية في توقع يُنظر إليه على أنه متحفظ.