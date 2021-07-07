واشنطن تمدد إقامة اليمنيين بها 18 شهرا بسبب تدهور الأوضاع ببلادهم

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن تمديد برنامج يسمح للمواطنين اليمنيين المقيمين على أراضيها بالبقاء بصورة مؤقتة لمدة 18 شهرا بسبب الاضطرابات ببلادهم نتيجة الحرب الأهلية.

وقال أليخاندرو مايوركاس وزير الأمن الداخلي الأمريكى ، ضمن بيان صدر اليوم في هذا الشأن ، إن هناك نحو 2100 مواطن يمني وعائلاتهم سيستفيدون من قرار التمديد المؤقت لإقامتهم، حيث سيسمح لهم بالعيش والعمل حتى الثالث من شهر مارس 2023، لكنه أوضح أن هذا البرنامج لا يعطيهم موافقة آلية على منحهم الجنسية الأمريكية.



ونوه الوزير إلى أن وضع "الحماية المؤقتة" لهؤلاء المواطنين اليمنيين كان من المقرر أن ينتهي مفعوله في شهر سبتمبر المقبل لكن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن يجعل من الصعب عودتهم لوطنهم الذي يشهد حربا أهلية منذ عام 2014، بما في ذلك المجاعات واسعة النطاق وانتشار وباء الكوليرا المتفشي منذ عام 2016 فضلا عن تداعيات جائحة كورونا.



يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت التوسع في الوضع المؤقت لمواطني عدة دول من بينها ميانمار وإلسلفادور وهايتي وفنزويلا.