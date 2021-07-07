شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز بحوث يكشف نسبة التحرش بالأطفال في المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية بالأحساء خالد الحليبي، نسبة التحرش بالأطفال في المملكة وفقاً لآخر الإحصائيات.

وأوضح الحليبي، في مداخلة له مع قناة الإخبارية، أن النسبة وفقاً لدراسة قام بها الدكتور علي الزهراني تصل إلى 22% وهي نسبة عالية جداً، مشيراً إلى أن من ضمن أسباب ارتفاعها الإهمال في تربية الأولاد والبنات.

كما لفت إلى دراسة سابقة لوزارة الشؤون الاجتماعية، قبل دمجها مع وزارة العمل، تفيد بأن نسبة الأطفال المهملين تربوياً في المملكة مرتفعة.

وأضاف أنه يجب على كل أسرة أن تكون مسؤولة عن تربية أبنائها ومراقبة نشاطاتهم، خصوصاً على المواقع الإلكترونية التي يرتادونها، لحمايتهم من جرائم الإنترنت التي تهدد براءتهم.