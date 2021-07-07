اليمن.. الجيش يستعيد مناطق استراتيجية بالبيضاء من "أنصار الله"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش اليمني إنه تم "تحرير كامل عزلة آل مسحر في مديرية الصومعة، شرقي المحافظة، وأيضا دخول قوات الجيش والمقاومة أولى مواقع مركز المحافظة وتحرير مواقع بروم والضحاكي والعيوف".

وأشار الجيش اليمني إلى سقوط العشرات من عناصر جماعة "أنصار الله" الحوثيين بنيران الجيش والمقاومة.

ونوه بأن القوات المسلحة اليمنية استطاعت تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لـ "أنصار الله" بمدفعية الجيش والمقاومة.

وفي وقت سابق من اليوم، سيطرت القوات الحكومية على مواقع الخزان وعقرامة ومنطقة ومدرسة المسحر في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة شرق البيضاء، إثر معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

يأتي ذلك بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية باتجاه مدينة عوين والطريق الأسفلتي الرابط بين مدينة البيضاء ومديرية مُكيراس المحاذية لمحافظة أبين جنوب اليمن، ومهاجمة مواقع للجماعة في مديرية ذي ناعم شمال البيضاء.

وتكمن أهمية محافظة البيضاء بأنها تتوسط 8 محافظات، هي مأرب وشبوة وأبين ولحج والضالع وإب وذمار وصنعاء.