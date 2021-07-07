شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء»: احذروا الرسائل الوهمية لتحصيل الوفاتير.. وهذه طريقة السداد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت الشركة السعودية للكهرباء من خطورة التعامل مع الرسائل المشبوهة التي تدعي علاقتها بالشركة لتحصيل فواتير الاستهلاك، مؤكدة أن تسديد الفواتير يتم من خلال نظام سداد فقط.
جاء ذلك في رد من الشركة على رسالة مغرد قال فيها: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك من يرسل رسائل إلي المشتركين مدعي انه مهندسة في الشركة السعودية للكهرباء و يرسل لهم فواتير رسوم إيصال التيار الكهربائي، أرجو منكم التفضل بنشر تحذير للمواطنين و المقيمين بهذا الشأن، مع الشكر والتقدير”.
وقالت الشركة، في تغريدة عبر حساب العناية بالمشتركين، إن سداد المبالغ المستحقة لطلب الخدمة الكهربائية، تتم من خلال نظام سداد فقط ولا يوجد أي قنوات أخرى للسداد ، شكراً لتواصلك معنا (رعاك الله).
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