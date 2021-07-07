شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن و"يونسكو" يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الثقافة الأردني علي العايد مع ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لدى الأردن "من جيونج كيم"، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشار العايد - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية - إلى السعي لتعزيز الشراكات من المنظمات الدولية ومنها "يونسكو"، داعيًا إلى تكثيف الجهود بين الطرفين من خلال عقد ورش عمل مشتركة خاصة فيما يتعلق بموضوع التراث الثقافي غير المادي والحرف التقليدية والصناعات الثقافية.

من جانبها، أكدت ممثلة اليونسكو مكانة الأردن كشريك يعتمد عليه خاصة في المجالات الثقافية، مضيفة أن المنظمة لديها خطة تشاركية طموحة مع وزارة الثقافة الأردنية لترجمة ما تم إدراجه ضمن الخطة الوطنية للتراث الثقافي غير المادي إلى برامج عمل، وسبل إدماج مفاهيم التراث الثقافي غير المادي في المواد التعليمية الموجهة للأطفال من خلال مشروع المتحف العالمي للطفل الذي تعمل المنظمة على إنجازه.

يشار إلى أن الأردن صادق على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، وهي معاهدة تابعة لليونسكو، اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في 17 نوفمبر 2003 ودخلت حيز النفاذ عام 2006، إضافة إلى مصادقته على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي 2005.