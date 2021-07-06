شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن البيئي» يحذر: فرض غرامات تصل إلى 30 مليون ريال ضد المخالفين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شددت القوات الخاصة للأمن البيئي، على أن المخالفات البيئية يفرض فيها عقوبات مغلظة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن عشر سنوات أو بإحداهما.
وتطبق هذه العقوبات على كل من يرتكب المخالفات البيئية التالية:
– الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها.
– تكرار مخالفة قتل الحيوانات الحية المحظور صيدها أكثر من مرة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.
– تكرار مخالفة قطع الأشجار أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها أكثر من مرة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.
– إلقاء أو تصريف وسائط البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن وبقايا الحمولة والنفايات.
– التخلص من النفايات الخطيرة في الأوساط البيئية.
– إلقاء أي مكونات سائلة غير معالجة في وسط بيئي.
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