شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تعليمات ضرورية يجب اتباعها عند «العزل المنزلي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، على بعض التعليمات الواجب اتباعها عند الحاجة إلى العزل المنزلي بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن تعليمات العزل المنزلي عند إصابتك بفيروس كورونا تتمثل في: تخصيص دورة مياه واحدة لك، اغسل ملابسك بدرجة حرارة 90 – 60° ثم جففها جيدًا، ولا تشارك أدواتك الخاصة مع آخرين.

إضافة إلى استخدام سلة مهملات ذات غطاء محكم، عقّم الغرفة ونظفها بشكل يومي، فضلاً عن استخدام الأواني الورقية ذات الاستخدام الواحد.