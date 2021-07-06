السعودية... النيابة العامة تصدر بيانا بشأن الإبلاغ عن وجود أي مسجون بصفة غير مشروعة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت النيابة العامة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنها تتلقى كل البلاغات المتعلقة بوجود أي مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، أو بشأن وجوده في أي مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، مؤكدة أنها تأمر عضو النيابة المختص، على الفور، بمراجعة تلك البلاغات، والتحقق من صحتها.

وناشدت النيابة العامة السعودية في بيانها على كل من يعلم بوجود موقوف أو مسجون بطريقة غير مشروعة، أو في مكان غير مخصص للتوقيف أو السجن، إبلاغ النيابة العامة، التي ستقوم بدورها بالتحقيق في البلاغ، ورفعه للجهة المختصة، والتي تتعلق بتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.