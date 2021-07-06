شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يكشف عن تصرف خاطئ يقع فيه البعض أثناء فحص جهد القلب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر عن تصرف خاطئ يقع فيه البعض أثناء فحص جهد القلب.
وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه لتصرف خاطئ ، أن يكون فحص جهد القلب ممتاز والمريض ليس لديه عوامل خطورة ثم يطلب الطبيب عمل الاشعة المقطعية للقلب ويُعَرّض المريض للإشعاع و تأثير الصبغة وهو ليس في حاجة طبية الى ذلك الفحص.
جدير بالذكر أنه يُوصى بإجراء فحص جهد القلب عند مجموعتين أساسيتين من الأشخاص، وهما:
1- الأشخاص الذين يُعانون من عامل خطر واحد أو أكثر للإصابة بأمراض قلبية، مثل: فرط ضغط الدم، والتدخين، والسكري، ومستويات عالية من الكولسترول
2- الأشخاص الذين يُعانون من الأعراض التي تُميز الأمراض القلبية، مثل: الوخزات في الصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يكشف عن تصرف خاطئ يقع فيه البعض أثناء فحص جهد القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.