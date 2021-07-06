شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يتيح إمكانية استعراض التأمين الطبي للمواطنين عند السفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تطبيق توكلنا، عن إتاحة إمكانية استعراض التأمين الطبي للمواطنين عند السفر عبر خدمة “الجواز الصحي”. وبالأمس أعلن تطبيق توكلنا، عن إتاحة إمكانية حجز موعد الجرعة الثانية لأخذ لقاح كورونا عبر التطبيق للفئة العمرية من 40 سنة هجرية وأكثر. وقال تطبيق “توكلنا” في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من فئة 40 سنة (هجري) وأكثر بإمكانك الآن حجز موعد الجرعة الثانية لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا”.

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