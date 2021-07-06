وزير خارجية قطر يؤكد للرئيس عون استعداد بلاده لمساعدة لبنان على حل أزماته

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الرئاسة اللبنانية، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اللبناني بوزير الخارجية القطري، عصر اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونقل آل ثاني تحيات أمير دولة قطر تميم بن حمد للرئيس عون، مجددا التأكيد على وقوف بلاده الى جانب الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمر بها.

بدوره، أكد عون ترحيب لبنان بالدعم الدائم الذي تقدمه قطر في المجالات كافة، معربا عن شكره لأمير قطر لاهتمامه بالمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

وشرح الرئيس عون للوزير القطري المعطيات التي أدت إلى تفاقم الأزمة اللبنانية وتأخير تشكيل الحكومة.

وقال الرئيس اللبناني إن "قطر وقفت دائماً إلى جانب لبنان، وأي خطوة يمكن أن تقوم بها للمساعدة على حل أزماته الراهنة، هي موضع ترحيب وتقدير من اللبنانيين".