شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت توافق على تدبير قيمة تكاليف رحلات الإخلاء لمخالفى الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت وزارة المالية الكويتية على تدبير المبالغ الخاصة لقيمة رحلات إجلاء المواطنين من الخارج وإخلاء المخالفين من الوافدين خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن قامت الوزارة بتعديل الميزانية التقديرية للرحلات الإجلاء والاخلاء البالغة 25 مليون دينار، 20 مليون تكلفة رحلات الاجلاء و5 ملايين تكلفة رحلات الإخلاء، لتصبح 20 مليون دينار فقط لرحلات الإجلاء وفق "الأنباء" الكويتية.

وأكدت الصحيفة الكويتية، إن الادارة العامة للطيران المدنى طلبت اخذ الموافقات النهائية من الجهات الرقابية لصرف الفواتير المتعلقة بإخلاء مخالفى شروط الاقامة فى الكويت خلال أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19) إلا ان الجهات الرقابية طلبت من الطيران المدنى تزويدها ببعض البيانات لبدء الصرف ومنها موافقة وزارة المالية تدبير المبالغ الخاصة لقيمة رحلات الاخلاء.

وسيقوم «الطيران المدنى» بتزويد ديوان المحاسبة بآخر التطورات التى تمت للتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية وكذلك كافة قرارات اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للقوى العاملة بالقرار الادارى رقم 430 لسنة 2020 المختصة بتحديد قيمة التكلفة المطلوبة لكل عامل من العمالة الوافدة المنتهية عقودهم ومخالفى قانون الاقامة والذين تم اجلاؤهم من مراكز الايواء مع التزام أصحاب العمل بدفع قيمة تذاكر سفر تلك العمالة.

وقد تم تكليف «الطيران المدنى» بإعداد كشوف خاصة توضح بيان وقيمة واعداد جميع رحلات الاخلاء التي تمت مع جميع شركات الطيران وبيان كيفية تحقيق الادارة من صحة وملاءمة دقة الاسعار المعروضة.