شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السودانى يؤكد الحرص على إكمال عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي، حرص الحكومة على إكمال عملية السلام عبر التوصل إلى اتفاق مع "الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو"، وقيام مؤتمر نظام الحكم بما يعزز مسيرة الاستقرار والسلام بالسودان.

والتقى التعايشي، اليوم الثلاثاء، مع وفد بعثة دول الترويكا، الذي يضم مبعوثي الولايات المتحدة السفير دونالد بوث، والمملكة المتحدة السفير بوب فيرويذر ومملكة النرويج إندري ستيانسن.

واطلع عضو مجلس السيادة، خلال اللقاء، على نتائج زيارة الوفد الي منطقة كاودا بجنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان)، ولقاءاتهم مع عبد العزيز الحلو، ومجلس تحرير الحركة الشعبية، والتشاور مع قيادات المنطقة بغرض المحافظة على المناخ الإيجابي السائد لمفاوضات السلام التي استضافتها جوبا، وتيسير الجولة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا مثار الخلاف بين الحكومة والحركة الشعبية.

وأوضح التعايشي، في تصريح صحفي، أن اللقاء هدف إلى التأكيد على استمرار دعم دول الترويكا لجهود الحكومة الإنتقالية، فيما يخص تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال العملية السلمية بالوصول إلى اتفاق مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو.

وأضاف أن اللقاء تناول الصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام خاصة بند الترتيبات الأمنية وتشكيل آليات تنفيذ الاتفاق، فضلا عن جهود قيام مؤتمر نظام الحكم لأهميته ورغبة دول الترويكا في دعم تلك الجهود.