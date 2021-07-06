شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 أطفال أشقاء في حادث غرق بسد الكرامة بالبلقاء الأردنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الأردنية، إن أربعة أطفال أشقاء لقوا مصرعهم إثر حادث غرق في سد الكرامة غربي البلقاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الغطس المتخصصة، والعاملة في مديرية دفاع مدني البلقاء، تعاملت اليوم الثلاثاء، مع وفاة أربعة أطفال أشقاء، تعرضوا للغرق داخل مياه سد الكرامة غربي البلقاء، وتم إخراج جثث الأطفال بمساعدة المواطنين، وإخلائهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي، وتم فتح تحقيق في الحادثة.