شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تبطل مفعول 57 قذيفة هاون فى محافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات العراقية، اليوم الثلاثاء، إبطال مفعول 57 قذيفة هاون في محافظة الأنبار الواقعة غربي البلاد.

وأفادت المديرية العراقية ـ في بيان ـ بأنه "بعد ورود نداء إلى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الأنبار يفيد بوجود أجسام غريبة في منطقة الجغيفي قضاء الفلوجة، توجه على الفور فريق عمل مختص إلى محل الحادث لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال هذا".

وأضاف البيان أنه "عقب الكشف تبين أنها قذائف هاون مختلفة العيارات من مخلفات الجماعات الإرهابية في محافظة الأنبار وتم معالجتها على الفور وفق الإجراءات القياسية، دون أن يشير إلى وقوع أي إصابات أو خسائر مادية أو بشرية أثناء عملية إبطال مفعول هذه القذائف".

ويأتي هذا عقب يوم واحد من إعلان مديرية مكافحة المتفجرات العراقية عن إبطال مفعول عبوة ناسفة في محافظة ديالي الواقعة شرقي البلاد.