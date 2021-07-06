شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الصومالية تستعيد السيطرة على مدينة استراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت القوات الصومالية السيطرة على مدينة بعادوين في إقليم جلجدود شمال شرقي البلاد، وذلك بعد سقوطها في يد حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في شهر أبريل الماضي.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء، أن الجيش الصومالي أعلن نجاحه أمس في السيطرة على منطقة بعادوين وقرى أخرى بمحافظة مدغ، بعد عملية عسكرية مخططة، بالتعاون مع القوات الأمنية لولاية غلمدغ.

وذكرت أن قوات الجيش الصومالي تجرى حاليًا عملية تمشيط واسعة في تلك المناطق، لتصفية فلول ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأشارت إلى أن مسلحي حركة الشباب الإرهابية انسحبوا من المدينة الإستراتيجية، عقب وصول عشرات المدرعات التابعة للقوات الصومالية إلى البلدات والقرى المحيطة بها.