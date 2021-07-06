شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» يكشف حقيقة صدور بيان نهائي لتنظيم الصيد البري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الثلاثاء، حقيقة صدور بيان نهائي حول الأنواع التي يُمنع صيدها والوسائل المستخدمة والرخص.

وقال في بيان عبر تويتر: «تعقيبا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيان من المركز حول الأنواع التي يُمنع صيدها خلال “ورشة العمل الثالثة لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة مع ممثلين من الجهات المعنية والصيادين المهتمين.. فإن ما طُرح خلال الورشة يهدف للمناقشة واستطلاع آراء المشاركين والجمهور للخروج بأفضل الحلول المناسبة لجميع الأطراف، والتي تحقق استمرار تراث الصيد واستدامة الأنواع المحددة، وسلامة النظم البيئية.

وأكد أنه سيتم إصدار بيان نهائي لتنظيم الصيد البري المستدام في المملكة حال الانتهاء من صياغة جميع الآراء والمقترحات.