شاهد.. هطول أمطار وتساقط حبات البرد بـ«السودة» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو لهطول أمطار غزيرة على “السودة” بمنطقة عسير. ويوضح المقطع هطول الأمطار مع تساقط حبات البرد، على أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة أبها. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران، عسير، جيزان ، الباحة ،مكة المكرمة ) ونشاط لرياح سطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة . وطقس مستقر على باقي مناطق المملكة.

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