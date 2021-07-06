الرئيس الفلسطيني يهاتف نظيره الإسرائيلي بمناسبة نهاية ولايته

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مكتب عباس بأن الأخير أعرب خلال الاتصال عن أمله "بتحقيق السلام بين الجانبين في أقرب وقت ممكن"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

من جانبه، شكر ريفلين الرئيس الفلسطيني على الاتصال.

وريفلين، هو الرئيس العاشر لإسرائيل منذ عام 2014، في السابق كان رئيس الكنيست ووزير الاتصالات ورئيس فريق "بيتار القدس" لكرة القدم.

والشهر الماضي، انتخب الكنيست إسحق هرتسوغ رئيسا لإسرائيل خلفا لريفلين الذي ينهي مهام منصبه خلال هذه الأيام.

وصلاحية الرئيس الإسرائيلي محدودة مقارنة برئيس الوزراء، وتتضمن بما في ذلك تكليف نواب بتشكيل الحكومات واعتماد السفراء.