اخبار الخليج

الإرياني: "أنصار الله" ينهبون البنوك الحكومية في البيضاء استباقا لتقدم الجيش

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الإرياني، إن عناصر "أنصار الله" نهبت فروع البنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني، والمكاتب التنفيذية والإيرادية في مدينة البيضاء، وقامت بنقلها على متن عربات عسكرية إلى خارج المدينة.

وأضاف الوزير اليمني، في تغريدات على "تويتر"، أن "المعلومات الواردة من مصادرنا تؤكد قيام قيادات ومشرفي ميليشيا الحوثي ببيع عدد من العقارات ونقل عوائلهم والفرار من مدينة البيضاء باتجاه مدينة رداع، بالتزامن مع ضغوط تمارسها على المشايخ والقبائل في المديريات الخاضعة لسيطرتها لحشد المقاتلين وتعزيز جبهاتهم المنهارة".

وتشهد محافظة البيضاء معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية والحوثيين، منذ الجمعة الماضي، بعد أن أطلقت القوات الحكومية عملية عسكرية أسمتها "النجم الثاقب"، لتحرير محافظة البيضاء، تمكنت على إثرها القوات الحكومية من استعادة عدد من المناطق من قبضة الحوثيين، بينها مديرية الزاهر بالكامل.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا