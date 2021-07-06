السيطرة على أسد طليق فوق سطح أحد المنازل في السعودية... فيديو‎

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المركز الوطني السعودي لتنمية الحياة الفطرية، في بيان عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الثلاثاء "إن الفريق توجه إلى الموقع بعد توفير الدعم الأمني من قبل وزارة الداخلية، وتمت السيطرة على الأسد وتخديره دون وقوع أي أضرار عليه أو أضرار بشرية".

وأوضح المركز "أنه تم نقل الأسد إلى مركز إيواء متخصص للتحفظ عليه في أماكن متوافقة مع مبادئ الرفق بالحيوان، والمحافظة على الحياة الفطرية تحت إشراف طبيب بيطري ومختصين".

وأكد المركز "أن نقل الأسد لمركز الإيواء هو إجراء تم اتخاذه لحين النظر في أفضل الوجهات التي تتناسب مع وضعه، سواء بإعادته إلى بيئته الطبيعية خارج المملكة، أو مراكز إكثار متخصصة، أو حدائق حيوان معتمدة وغيرها من الأماكن التي تسهم بالمحافظة على هذه الكائنات".

وأشار بيان المركز إلى مخالفة تربية الحيوانات المفترسة واقتنائها، مبينا "أن المركز لم يرخص لها سابقا، وأنها تتنافى مع معايير الإيواء والاقتناء وتشكل تهديدا أمنيا على سكان الحي".

كما أكد البيان "أن مخالفة اقتناء الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض تندرج ضمن المخالفات، التي تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، أو غرامة قدرها 30 مليون ريال (8 ملايين دولار) أو كلاهما معا".

هذا وتدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أسد وهو يتجول فوق سطح المنزل المذكور، حيث تم توثيق ذلك من قبل أحد الأشخاص القريبين من المنزل، ليحقق المقطع تداولا لافتا عبر مواقع التواصل.