شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى بالقاهرة فى صورة بصحبة وزيرة التعاون الدولى: جهود مباركة لتعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلى، صورة سيلفى تجمعه مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وعلق السفير نقلى على الصورة قائلا: "الوزيرة العزيزة رانيا المشاط من وزارة السياحة إلى التعاون الدولى جهود مباركة فى تعزيز التعاون وخدمة العلاقات المصرية السعودية التاريخية وتكريس المصالح المشتركة".