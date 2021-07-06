شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مدينة جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا حول العالم خلال الساعات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة الشروق الجزائرية، إن هناك 11 مدينة جزائرية تم تصنيفها ضمن أكثر المناطق حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وفق تصنيف موقع موقع “Eldoradowheatherالدولي المختص في قياس درجات الحرارة.

ونشر الموقع قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم، منها مدن تجاوزت الحرارة فيها 49 درجة مئوية، ووفقا للترتيب، تصدرت مدينة حاسي مسعود القائمة بحرارة قدرت بـ49.7 درجة مئوية، تليها ورقلة 49.3، فعين صالح 49.1.

وصنف ذات الموقع، 4 مدن جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحرارة تجاوزت 49 درجة مئوية.

وحملت نفس القائمة مدينة جزائرية أخرى وهي وادي سوف التي جاءت في المرتبة الرابعة محليا والرابعة عشر عالميا بدرجة حرارة فاقت 48.2.

وصنف ذات الموقع، الأحد الماضى مدينتي حاسي مسعود وورقلة ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحرارة تجاوزت 49 درجة.

وخلال شهر يونيو الماضى صنف الموقع الدولى ذاته 8 مدن جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم، وحسب الجدول وقتذاك احتلت ولاية ورقلة المرتبة الثانية لأحر المناطق في العالم بدرجة حرارة بلغت 48.1 درجة، لتأتي مدينة تقرت في المرتبة الثالثة بدرجة حرارة 47.9 ، ثم حاسي مسعود بـ 47.6 درجة فعين صالح بـ 47.1 درجة.