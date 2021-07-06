شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: استهداف رتل للتحالف الدولى بعبوات ناسفة فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل تابع لقوات التحالف الدولي بعبوات ناسفة في محافظة الأنبار غربي البلاد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر قوله إن "ثلاث عبوات ناسفة استهدفت رتلاً تابعًا لقوات التحالف الدولي بالقرب من الصقلاوية في الأنبار"، مضيفًا أن "العملية لم تؤد لخسائر بشرية ولا إصابات، لكنها أحدثت ضررًا في إحدى إطارات الرتل".

وأعلن مصدر أمني، في وقت سابق، عن انفجار عبوة ناسفة أثناء عبور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي خلال مروره بالقرب من تقاطع البطحاء في محافظة ذي قار، ولم يسفر عن وقوع إصابات.