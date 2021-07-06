شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح موعد استلام جواز السفر تجنباً لإلغائه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، على ضرورة استلام جواز السفر خلال 90 يوما من تاريخ إتمام الإجراء.

وتلقى حساب “الجوازات” على تويتر، تساؤلا جاء فيه: “أصدرت لابنتي تجديد جواز ولكن للأسف أصبت أنا بكورونا.. هل أستطيع استلامه بعد أسبوعين من إصداره من فرع الجوازات أم يكون قد تأخرت”.

وردت “الجوازات” قائلة: “التعليمات تشترط استلام جواز السفر خلال ٩٠ يومًا من تاريخ إتمام الإجراء لتجنب إلغاء جواز السفر”.