شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح موعد استلام جواز السفر تجنباً لإلغائه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت المديرية العامة للجوازات، على ضرورة استلام جواز السفر خلال 90 يوما من تاريخ إتمام الإجراء.
وتلقى حساب “الجوازات” على تويتر، تساؤلا جاء فيه: “أصدرت لابنتي تجديد جواز ولكن للأسف أصبت أنا بكورونا.. هل أستطيع استلامه بعد أسبوعين من إصداره من فرع الجوازات أم يكون قد تأخرت”.
وردت “الجوازات” قائلة: “التعليمات تشترط استلام جواز السفر خلال ٩٠ يومًا من تاريخ إتمام الإجراء لتجنب إلغاء جواز السفر”.
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