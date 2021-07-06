اخبار الخليج

وزير الخارجية القطري يصل إلى لبنان

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، تم استقبال وزير خارجية قطر في مبنى الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت.

© AP Photo / Hassan Ammar

وكان في استقباله نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع الوطني، وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر وسفير قطر محمد حسن الجابر.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن وزير الخارجية القطري قد توجه إلى القصر الجمهوري في بعبدا

.

وكانت زينة عكر، قد صرحت في وقت سابق، بأن قطر تقود جهود مساندة ودعم الشعب اللبناني.

وقالت إن قطر تقود التضامن العربي والدعم السريع لإنقاذ بلادها، خاصة ما يتعلق منها بإعادة تأهيل المباني والقطاعات، التي تأثرت نتيجة انفجار مرفأ بيروت، والذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، وبالحالة الاجتماعية والمعيشية الصعبة في لبنان.

كما قال وزير الخارجية القطري في وقت سابق، إن الأزمة في لبنان مقلقة للجميع وهوبلد يعاني من وضع خطير.

يذكر ان لبنان من تردّ للأوضاع الاقتصادية، وفشل مستمر في تشكيل الحكومة منذ العام الماضي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا