إعلام: الشاباك يطلب اتخاذ خطوة أمنية جديدة لحماية نفتالي بينيت

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت القناة العبرية الـ12، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الشاباك طلب ترميم مقر إقامة رئيس الوزراء في شارع بلفور بمدينة القدس المحتلة، بتكلفة تتراوح بين 10- 15 مليون شيكل.

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يأتي طلب جهاز "الشاباك" على خلفية مغادرة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق، زعيم المعارضة الحالي، المقر الأسبوع المقبل، إذ يرى الجهاز الأمني الإسرائيلي الداخلي أن مقر إقامة رئيس الوزراء غير آمن، بشكل كاف، ويحتاج المقر إلى إصلاح وصيانة، بما يفي احتياجات تأمين رئيس الوزراء الجديد. وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الشاباك قد أولى الاهتمام بإجراء هذه الإصلاحات الإنشائية والأمنية منذ فترة طويلة، إلا أن عائلة نتنياهو، والتي سكنت المقر منذ العام 2009، رفضت إجراءات التغيير أو التعديل، حتى الآن.

ويشار إلى أن نتنياهو رفض، غير مرة، ترك مقر رئيس الحكومة الإسرائيلية الرسمي في شارع بلفور بمدينة القدس المحتلة، منذ أسابيع، خاصة بعد تولي نفتالي بينيت رئاسة الحكومة في بلاده، بدعوى أن ترك المقر يحتاج إلى أسابيع، ومن المقرر تركه الأسبوع المقبل، بعدما أمهله بينيت أسبوعين فقط، في رسالة اعتبرت، آنذاك، رسالة تهديد مباشرة.