"انقذوا غابات خنشلة"... هاشتاغ يتصدر شبكات التواصل في الجزائر

دبي - محمود عبدالرازق - لاقى وسم "انقذوا غابات خنشلة" تداولا واسعا، حيث عبر المتفاعلون مع الموضوع عن أسفهم لما حدث لجبال الأوراس، التي كانت ملجأ رجال الثورة.

من جهتها، أكدت الحماية المدنية (الدفاع المدني) عبر صفحتها الرسمية أن جهودها متواصلة من أجل إخماد حريق غابة بئر وناس.

وسخرت الحماية المدنية إمكانيات مادية وبشرية هائلة، بالإضافة إلى إمكانيات ولاية خنشلة، تم تجنيد 5 أرتال متنقلة لولايات أم البواقي وباتنةو قسنطينة وبسكرة وولاية الوادي، وكذا طائرتي هيلكوبتر من المجموعة الجوية.

كما تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل و كذا ولايات المسيلة، برج بوعريريج، البويرة، السطيف ليصبح عدد الشاحنات المجندة 49 شاحنة إخماد الحرائق.

بالمقابل لا تزال لحد الساعة الجهود قائمة في إخماد الحريق، وكذا حماية المواطنين وممتلكاتهم، كما تم تنصيب مركز قيادة عملي بعين المكان تحت قيادة مدير تنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة وكذا تنصيب خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع .